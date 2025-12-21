Vorhersage

Für viele gehört Schnee zum Weihnachtsfest dazu. (picture alliance / Daniel Karmann/dpa)

Nach der jüngsten Prognose des Deutschen Wetterdiensts könnte der Traum von weißen Weihnachten in manchen Teilen Süddeutschlands eventuell in Erfüllung gehen: Demnach kommt an Heiligabend am Mittwoch in der Südhälfte gebietsweise leichter Schneefall auf. Eine dünne Schneedecke ist dann möglich, wenn auch nur in höheren Lagen. Ansonsten wird der Schnee wohl ausbleiben. Im Norden ist es laut dem DWD an Heiligabend trocken und kühl, teilweise kommt die Sonne heraus. Die Höchsttemperaturen bewegen sich überwiegend zwischen minus und plus zwei Grad, in der Nacht zwischen plus einem und minus fünf Grad.

Der Blick zurück zeigt laut den Experten eine merkliche Veränderung. "Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken", sagt DWD-Experte Walter. Vergleiche man die beiden 30-Jahre-Zeiträume 1961-1990 und 1991-2020, sehe man einen Rückgang der Schnee-Wahrscheinlichkeit um 15 bis 40 Prozent. Und: Wenn es doch einmal schneit, schmilzt der Schnee auch schneller als früher. "Die kalten stabilen Lagen sind weniger geworden", sagt der Atmosphärenforscher Ahrens von der Universität Frankfurt. Ursache dafür ist ihm zufolge die Klimaerwärmung.

