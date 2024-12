Viele Einzelhändler sind mit dem Weihnachtsgeschäft 2024 nicht zufrieden. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Der Präsident des Handelsverbandes HDE, von Preen, sagte, viele Konsumenten seien wegen der Kriege in der Welt, aber auch wegen der politischen Lage in Deutschland verunsichert und hielten ihr Geld zusammen. Lediglich in den Bereichen Kosmetik, Spielwaren und Bücher sei das Weihnachtsgeschäft der Händler besser gelaufen als im Vorjahr. Der Verband erwartet für November und Dezember einen Gesamtumsatz von rund 121 Milliarden Euro – und damit etwa so viel wie 2023.

