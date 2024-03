Bundeskanzler Scholz empfängt Frankreichs Präsident Macron. (AP / Marus Schreiber)

Zwischen beiden Regierungschefs, Scholz und Macron, hatte es zuletzt Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Unterstützung der Ukraine gegeben. Macron will eine Entsendung westlicher Bodentruppen in das von Russland angegriffene Land nicht ausschließen. Scholz lehnt dies ab. In einem Interview des französischen Fernsehens am Abend warnte Präsident Macron erneut vor den Folgen einer Niederlage der Ukraine. In diesem Krieg stehe die Sicherheit Europas auf dem Spiel, sagte Marcon.

Transatlantik-Koordinator Link erwartet gemeinsame sicherheitspolitische Initiative vom Weimarer Dreieck

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Link, rief Deutschland, Frankreich und Polen zu einer stärkeren Zusammenarbeit in der NATO auf. Vom sogenannten Weimarer Dreieck müsse eine gemeinsame sicherheitspolitische Initiative ausgehen, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Der Grundstein dafür sei gelegt worden, indem die drei Staaten in diesem Jahr das Zwei-Prozent-Ziel der NATO erreichen würden.

Link forderte: "Wir Europäer müssen die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen den Aggressor Russland robust unterstützen - so lange und vor allem mit allem, was nötig ist." Dazu müssten neben den dringend notwendigen Lieferungen von weitreichenden Waffensystemen wie Taurus und mehr Munition auch strukturelle Maßnahmen in Europa ergriffen werden, etwa die Schaffung eines echten europäischen Rüstungsbinnenmarktes und die enge Einbindung europäischer NATO-Partner außerhalb der EU wie Norwegen und Großbritannien.

Der polnische Botschafter in Deutschland, Pawlos, erhofft sich von dem Spitzentreffen ein Signal der Geschlossenheit gegen Russland. Im ARD-Fernsehen sagte er, in diesen Zeiten sei es wichtig, Einigkeit zu zeigen. Es gelte deutlich zu machen, dass man solidarisch an der Seite der Ukraine stehe.

Klinkert: Auf alle Eventualitäten strategisch vorbereitet sein

