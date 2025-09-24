Man führe vielversprechende Verpflichtungsgespräche mit Vertretern von unter anderem Netflix, Disney und Amazon, sagte Weimer in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Er betonte, die ausländischen Konzerne profitierten vom deutschen Markt und einer steuerfinanzierten Förderung. Der seit Jahren leidenden Filmbranche wiederum könnte ein Befreiungsschlag gelingen.
Weimer lobte, dass im Bundeshaushalt für das kommende Jahr mit 2,5 Milliarden Euro eine Rekordsumme für Kultur eingeplant sei. Er verweis auf die zahlreichen kulturellen Einrichtungen in Deutschland wie Theater, Museen und Opernhäuser.
