Zur Stärkung des Journalismus

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und MedienDer Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Wolfram Weimers (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Der Bundesrat habe für eine solche Abgabe gestimmt, um gezielt guten Journalismus zu unterstützen, sagte der parteilose Staatsminister der Augsburger Allgemeinen. Auch im Bundestag gebe es eine breite Mehrheit dafür - und zwar von den Grünen bis zur CDU. Er sei zuversichtlich, dass ein Gesetz daher rasch beschlossen werden könne, führte Weimer aus.

Als Vorbild gilt Österreich, wo Konzerne wie Google, Amazon, Meta und Tiktok bereits seit 2020 zahlen. Die Abgabe in Deutschland soll gezielt der Medienförderung zugutekommen. Der klassische Journalismus steht laut Weimer durch den Erfolg der Plattformen wirtschaftlich dramatisch unter Druck, weil Werbegelder, Aufmerksamkeit und Deutungshoheit verloren gegangen sind.

Verlage haben heute zum zweiten Mal einen "Tag des Lokaljournalismus" ausgerufen, um die Bedeutung regionaler Berichterstattung für das Zusammenleben in Dorf- und Stadtgesellschaften hervorzuheben.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.