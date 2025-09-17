Religion
Weimer würdigt Zentralrat der Juden in Deutschland zu dessen 75-jährigem Bestehen

Kulturstaatsminister Weimer hat die Rolle des Zentralrats der Juden in Deutschland gewürdigt.

    Davidsterne stehen auf dem Gemeindetag des Zentralrat der Juden in Deutschland im Intercontinental Hotel auf den Tischen der Gäste.
    Zentralrat der Juden in Deutschland begeht 75. Jubiläum (picture alliance / dpa / Gregor Fischer)
    Zu dessem 75-jährigen Bestehen erklärte Weimer, der Zentralrat sei seit einem Dreivierteljahrhundert "Stimme, Schutzschild und Brückenbauer" jüdischen Lebens in Deutschland. Dass jüdisches Leben hierzulande wieder sichtbar und lebendig sei, bleibe ein großes Glück, betonte Weimer.
    Der Zentralrat erinnert in Berlin mit einem Empfang zum jüdischen Neujahrsfest an seine Gründung. Die Festrede wird Bundeskanzler Merz halten. Der Zentralrat wurde im Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet - fünf Jahre nach dem Holocaust. Heute vertritt der Dachverband die Interessen von 105 Gemeinden mit etwa 100.000 Mitgliedern.
