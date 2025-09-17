Zu dessem 75-jährigen Bestehen erklärte Weimer, der Zentralrat sei seit einem Dreivierteljahrhundert "Stimme, Schutzschild und Brückenbauer" jüdischen Lebens in Deutschland. Dass jüdisches Leben hierzulande wieder sichtbar und lebendig sei, bleibe ein großes Glück, betonte Weimer.
Der Zentralrat erinnert in Berlin mit einem Empfang zum jüdischen Neujahrsfest an seine Gründung. Die Festrede wird Bundeskanzler Merz halten. Der Zentralrat wurde im Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet - fünf Jahre nach dem Holocaust. Heute vertritt der Dachverband die Interessen von 105 Gemeinden mit etwa 100.000 Mitgliedern.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.