"MeToo"-Affäre

Weinstein-Prozess wird in New York neu aufgerollt

In New York wird von heute an der Prozess um den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein neu aufgerollt. Der inzwischen 73-Jährige war im Jahr 2020 wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Urteil hob das höchste New Yorker Gericht später aber wegen Verfahrensfehlern wieder auf.