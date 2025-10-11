Weißes Haus startet Entlassungen von Bundesbediensteten (Archivbild). (picture alliance / abaca / Pool )

Das teilte der Direktor des Haushaltsbüros des Weißen Hauses, Vought, mit. Laut einem Gerichtsdokument geht es um mehr als 4.000 Bedienstete. Präsident Trump teilte in Washington mit, dass die Entlassungen vor allem Mitglieder der Demokraten träfen. Er hatte zuletzt mehrfach erklärt, so Druck im Haushaltsstreit auf den politischen Gegner ausüben zu wollen. Die Demokraten haben rechtliche Mittel dagegen angekündigt.

Der sogenannte "Shutdown" war in der vergangenen Woche eingetreten, weil sich der US-Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt hatte einigen können. Nach Schätzungen wurden rund 750.000 Bundesbeamte in den Zwangsurlaub geschickt. Dass es auch zu Entlassungen kommt, ist unüblich.

