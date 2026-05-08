Spitzengespräche zwischen USA und Ukraine (Archivbild) (AFP / CHANDAN KHANNA)

Wie das Weiße Haus in Washington bestätigte, wird der ukrainische Chefunterhändler Umerow in Miami erwartet. Dort soll er offenbar mit dem US-Sondergesandten Witkoff und Präsidenten-Schwiegersohn Kushner zusammenkommen. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine liegen derzeit auf Eis. Stattdessen gibt es gegenseitige Drohungen kurz vor der Militärparade in Moskau am Samstag. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte ausländische Politiker, an der Parade teilzunehmen. Im Gegenzug drohte Russland mit einem Vergeltungsschlag, sollte die Ukraine die Militärparade angreifen. Aus dem Kreml hieß es, die Bewohner Kiews sollten in diesem Fall die Stadt verlassen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.