Eine US-Flagge weht hinter einem Stacheldrahtzaun in Guantanamo (Maren Hennemuth/dpa)

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, sagte dem Sender Fox Business, die ersten Flüge seien gestartet. Trump hatte die Ministerien für Verteidigung und für Heimatschutz angewiesen, ein Lager für 30.000 Menschen vorzubereiten. Er sprach von kriminellen illegalen Einwanderern.

In Guantanamo wurden bereits seit Jahrzehnten illegal eingereiste Migranten festgehalten, bevor sie in ihre Heimat oder in andere Länder abgeschoben wurden. Laut US-Medien war dort in vergangenen Jahren aber nur eine geringe Zahl von Menschen untergebracht.

Das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba wurde im Zuge des Kriegs gegen den Terror nach den Anschlägen vom 11. September 2001 errichtet. Zeitweise waren dort 800 Personen inhaftiert, viele ohne Anklage.

