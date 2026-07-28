Bei dem Treffen in Washington sei es unter anderem um Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Raketen gegangen, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. Ein weiteres Thema sei eine Wiederbelebung der diplomatischen Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gewesen.
Nach Selenskyj empfing Trump zum ersten Mal seit Beginn des Irankrieges den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu.
Das Weiße Haus bezeichnete beide Gespräche als "positiv und produktiv".
Selenskyj und Netanjahu sind in die USA gereist, um an der Trauerfeier für den gestorbenen US-Senator Graham teilzunehmen. Graham war ein wichtiger Unterstützer der Ukraine und Israels im Kongress.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.