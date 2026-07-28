Washington

Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft US-Präsident Trump. (picture alliance / Anadolu / Zelenskyy Social Media Account)

Das Weiße Haus bezeichnete die getrennt geführten Gespräche als positiv und produktiv. Selenskyj sprach nach eigenen Angaben mit Trump über eine Stärkung der Flugabwehr seines Landes. Unter anderem sei es um Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Raketen gegangen. Ein weiteres Thema sei eine Wiederbelebung der diplomatischen Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gewesen. Das Treffen Trumps mit Netanjahu erfolgte im Anschluss. Es war die erste Begegnung seit Beginn des Irankrieges.

Selenskyj und Netanjahu sind in die USA gereist, um an der Trauerfeier für den gestorbenen US-Senator Graham teilzunehmen. Graham war ein wichtiger Unterstützer der Ukraine und Israels im Kongress. In einer Messe für Graham würdigte Trump den republikanischen Politiker als hochangesehenen Staatsmann, der die Politik der USA geprägt habe. - Graham war Mitte des Monats im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Herzerkrankung gestorben.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.