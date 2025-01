Das Weiße Haus teilte in Washington mit , die Vereinbarung solle zunächst bis zum 18. Februar weiter gelten. Die Waffenruhe wäre andernfalls am Abend ausgelaufen. Zuletzt hatte Israel erklärt, dass der im Rahmen der Vereinbarung geplante Abzug seines Militärs aus dem Südlibanon sich verzögere. Israel führte zur Begründung an, die Hisbollah und die libanesische Armee seien ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen noch nicht nachgekommen. Der Libanon wirft seinerseits Israel vor, sich nicht an den Zeitplan zu halten.