Südeuropa

Weiter angespannte Lage in Unwettergebieten in Griechenland und der Türkei - Meteorologe: "Ähnlich wie im Ahrtal"

Nach den Rekordniederschlägen in Griechenland gibt es noch keine Entwarnung. In vielen Teilen des Landes regnet es weiter. In zahlreichen Orten ist die Stromversorgung unterbrochen, das Mobilfunknetz und das Internet sind ausgefallen.

06.09.2023