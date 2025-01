Südamerika

Weiter angespannte Lage in Venezuela vor der Vereidigung von Maduro

In Venzuela soll am späten Nachmittag unserer Zeit der bisherige Präsident Maduro für eine weitere Amtszeit vereidigt werden. Im Land gibt es erneut Proteste, bereits die Wahl im vergangenen Juli wurde von Betrugsvorwürfen überschattet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Situation in dem Land.