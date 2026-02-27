Das Verteidigungsministerium in Islamabad forderte die Führung in Kabul auf, sich von auf pakistanischem Territorium agierenden Taliban abzuwenden. Solange dies nicht geschehe, werde der laufende Militäreinsatz fortgesetzt. Pakistans Armee hatte in der Nacht Ziele unter anderem in Großstädten des Nachbarlandes angegriffen, darunter auch die Hauptstadt Kabul. Die dort herrschenden islamistischen Taliban kündigten ihrerseits eine Fortführung von Attacken an, sollte Islamabad seine Angriffe nicht einstellen.
Pakistan verdächtigt Afghanistan, in seinem Grenzgebiet den pakistanischen Taliban Unterschlupf zu gewähren, was die Führung in Kabul bestreitet.
Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.