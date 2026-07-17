Eine Rakete habe ein Wohnhaus getroffen, dabei seien auch mehrere Menschen verletzt worden, teilte der stellvertretenden Bürgermeister Filatov weiter mit. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, in Odessa und der Stadt Tschornomorsk sei die Infrastruktur in den Häfen unter Beschuss genommen worden.
Die Ukraine setzte ihrerseits ihre Drohnenangriffe auf russische Ziele im Schwarzen Meer fort. Zwölf weitere Schiffe seien getroffen worden, teilt der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Browdi, auf Telegram mit.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.