Ukraine-Krieg
Weiter gegenseitige Angriffe von Russland und der Ukraine

Bei russischen Luftangriffen auf die Stadt Odessa im Süden der Ukraine sind in der vergangenen Nacht zwei Menschen getötet worden.

    Einsatzkräfte des ukrainischen Katastrophenschutzdienstes löschen in Odessa (Ukraine) Glutnester in einem Busdepot, das bei einem russischen Raketen- und Drohnenangriff zerstört wurde. Mehrere Busse sind vollständig ausgebrannt.
    Russische Angriffe auf Ziele in der Ukraine (ABACAPRESS/IMAGO/Lyashonok Nina/Ukrinform)
    Eine Rakete habe ein Wohnhaus getroffen, dabei seien auch mehrere Menschen verletzt worden, teilte der stellvertretenden Bürgermeister Filatov weiter mit. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, in Odessa und der Stadt Tschornomorsk sei die Infrastruktur in den Häfen unter Beschuss genommen worden.
    Die Ukraine setzte ihrerseits ihre Drohnenangriffe ⁠auf russische ⁠Ziele ⁠im Schwarzen Meer ⁠fort. Zwölf ⁠weitere ‌Schiffe seien getroffen worden, teilt der Kommandeur ​der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Browdi, auf Telegram ​mit.
    Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.