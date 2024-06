Ukrainische Soldaten feuern ein Artilleriegeschoss ab (Archivbild). (imago / ZUMA Wire / Madeleine Kelly)

Russland suche nach Wegen, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, teilte der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht mit. Zahlreiche Zusammenstöße habe es in der Umgebung von Pokrowsk in der Region Donezk gegeben. Der Frontverlauf sei aber unverändert geblieben. Ukrainische Militärs berichteten zudem von schweren Gefechten westlich der Großstadt Saporischschja.

