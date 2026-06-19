Im Westen und Nordwesten zunächst einzelne kräftige Gewitter, später auch im Norden und Nordosten. Vereinzelt Unwetter. Sonst heiter bis sonnig und schwülheiß, bei 30 bis 38 Grad.
Morgen teils Sonne, teils Quellwolken und örtlich kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr, 30 bis 38 Grad.
Morgen teils Sonne, teils Quellwolken und örtlich kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr, 30 bis 38 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag viel Sonne. Im Tagesverlauf wieder mit Schauern und Gewittern. 30 bis 39 Grad.
Am Sonntag viel Sonne. Im Tagesverlauf wieder mit Schauern und Gewittern. 30 bis 39 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.