Wetter
Weiter heiß bei 30 bis 38 Grad, im Tagesverlauf Gewitter

Das Wetter: Heiter bis sonnig und am Nachmittag und Abend ausgehend von den Mittelgebirgen örtlich teils kräftige Gewitter, vereinzelt Unwetter. Schwülheiß bei 30 bis 38. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Hitze. Morgen wechselhaft mit Unwettergefahr. Weiterhin 30 bis 38 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag viel Sonne. Später wieder Schauer und Gewitter. 24 bis 39 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.