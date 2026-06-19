Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag viel Sonne. Später wieder Schauer und Gewitter. 24 bis 39 Grad.
Am Sonntag viel Sonne. Später wieder Schauer und Gewitter. 24 bis 39 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Heiter bis sonnig und am Nachmittag und Abend ausgehend von den Mittelgebirgen örtlich teils kräftige Gewitter, vereinzelt Unwetter. Schwülheiß bei 30 bis 38. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Hitze. Morgen wechselhaft mit Unwettergefahr. Weiterhin 30 bis 38 Grad.