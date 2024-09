Nach den Warnstreiks von Ärztinnen und Ärzten an kommunalen Krankenhäusern gibt es keine Fortschritte in den Tarifverhandlungen. (Lando Hass / dpa / Lando Hass)

Die Gewerkschaft Marburger Bund teilte mit, anders als in den zurückliegenden zwei Runden hätten die Arbeitgeber aber zumindest in einem Teilbereich Verhandlungsbereitschaft erkennen lassen. Die Arbeitgeber sprachen ihrerseits von Fortschritten durch ein besseres Angebot an die Ärzte.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Regelungen zur Schichtarbeit. Außerdem fordert der Marburger Bund eine Erhöhung der Gehälter um 8,5 Prozent.

Anfang der Woche gab es einen Warnstreik, an dem mehrere tausend Ärzte an kommunalen Krankenhäusern teilnahmen. - Am 14. und 15. Oktober sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.