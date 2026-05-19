Iran-Krieg

Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen gedroht. (AP Photo / Jacquelyn Martin / Jacquelyn Martin)

US-Präsident Trump drohte dem Iran erneut mit Militärschlägen, falls es nicht zu einer Einigung komme. Am Montag hatte Trump noch erklärt, er habe auf für Dienstag geplante Angriffe vorerst verzichtet. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, schrieb Trump.

Der Sprecher des katarischen Außenministeriums, al-Ansari, erklärte, sein Land setze auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Er betonte, die Länder der Golfregion wollten nicht erneut in den Krieg hineingezogen werden.

Teheran hatte am Montag eine Antwort auf die jüngsten US-Vorschläge für ein Friedensabkommen übermittelt. Details wurden nicht genannt. Zu den Streitpunkten gehören die nuklearen Ambitionen des Iran ​sowie die Kontrolle über die Straße von Hormus. Der Iran fordert ein Ende des ​Krieges an allen Fronten. Dies schließt den Libanon ein, wo Israel gegen die vom ‌Iran unterstützte Hisbollah-Miliz kämpft.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.