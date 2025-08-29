Wehrdienst-Gesetz

Das neue Wehrdienstgesetz soll die Bundeswehr attraktiver machen und personell verstärken. (imago / photothek / Florian Gärtner)

Im Bayerischen Rundfunk erklärte er, angesichts der veränderten Sicherheitslage sei es gerechtfertigt, junge Menschen wieder zum Wehrdienst zu verpflichten. Auch der CSU-Vorsitzende Söder forderte erneut die rasche Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht. Der russische Staatschef Putin werde sich nicht von einer "Fragebogen-Armee" abschrecken lassen, sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sprach sich gegenüber dem Portal The Pioneer für eine stufenweise Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsdienstes oder alternativ eine Wehrpflicht inklusive Ersatzdienst aus. Verteidigungsminister Pistorius zeigte sich im ARD-Fernsehen zuversichtlich, dass das vom Kabinett beschlossene Modell attraktiv genug sei und sich viele freiwillig meldeten. Im anderen Fall würde der in das Gesetz eingebaute Mechanismus greifen, der einen Beschluss der teilweisen oder ganzen Einsetzung der Wehrpflicht ermöglicht.

Schülerkonferenz bemängelt Debatte von oben herab

