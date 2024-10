EU-Flaggen vor dem Gebäude der EU-Kommission in Brüssel (picture alliance / NTB / Cornelius Poppe)

Unterhändler der Staats- und Regierungschefs hätten sich bei Vorbereitungsrunden für das am Vormittag beginnende Spitzentreffen nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen können, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf EU-Beamte. Demnach ist unklar, ob es am Ende eine gemeinsame Erklärung zu Migrationsfragen geben wird. Meinungsverschiedenheiten bestehen demnach unter anderem in der Frage, wie die Abschiebung abgelehnter Asylbewerbung beschleunigt werden kann. Ein Teil der Mitgliedstaaten dringt darauf, sichere Partnerstaaten zum Beispiel in Afrika mit Geld zur vorübergehenden Aufnahme von abgelehnten Asylbewerbern zu bewegen.

Neben den Beratungen zur Migrationspolitik stehen beim EU-Gipfel Gespräche zum Nahost-Konflikt und zur Lage in der Ukraine auf der Tagesordnung. Als Gast wird der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet.

