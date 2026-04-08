Trotz Feuerpause

Nur 55 Kilometer trennen an der schmalsten Stelle den Iran (rechts) von der arabischen Halbinsel. (imago / StockTrek Images)

US-Verteidigungsminister Hegseth sagte, die Schiffspassage sei offen und der Handelsverkehr werde wieder anlaufen. Das US-Militär beobachte alle Bewegungen in Echtzeit. Die iranische Armee erklärte hingegen, man verwalte und kontrolliere die Straße von Hormus. Staatsmedien berichteten über die erste Durchfahrt eines Schiffs seit Beginn der Feuerpause. Im Online-Dienst MarineTraffic ist weiterhin nur wenig Schiffsverkehr in der Meeresenge zu sehen. Große Reedereien wie Maersk und Hapag-Lloyd sowie mehrere nationale Verbände äußerten sich zurückhaltend zu möglichen Durchfahrten.

Bundeskanzler Merz bekräftigte in einer gemeinsamen Erklärung mit sechs europäischen Partnerländern sowie Kanada und den EU-Spitzen, man werde gemeinsam zur Gewährleistung einer freien Schifffahrt in der Straße von Hormus beitragen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.