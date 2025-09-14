Deutsche Bahn

Auf der Strecke zwischen hannover und Berlin kommt es zu Verspätungen. (picture-alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Grund sind die Auswirkungen eines Brandes im Sicherungskasten eines Stellwerks in der Region Hannover. Die Ursache ist bislang unklar. Die Bahn sprach auf ihrer Internetseite am späten Samstagabend von "Vandalismusschäden". Die Polizei erklärte, es gebe derzeit noch keine Erkenntnisse zur Brandursache.

Im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin sind viele Züge betroffen, einige Verbindungen fallen aus. Die ICE- und IC-Züge von Hannover in Richtung Berlin werden umgeleitet und verspäten sich nach Angaben der Bahn um etwa 25 Minuten. In Gegenrichtung gibt es demnach kaum Behinderungen. IC-Züge zwischen Hannover und Magdeburg werden teilweise umgeleitet und verspäten sich dadurch um ebenfalls etwa 25 Minuten.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.