Auf der Strecke zwischen hannover und Berlin kommt es zu Verspätungen. (picture-alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die ICE- und IC-Züge von Hannover in Richtung Berlin werden umgeleitet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In Gegenrichtung gibt es demnach kaum Behinderungen. Grund für die Störungen sind die Auswirkungen eines Brandes im Sicherungskasten eines Stellwerks in der Region Hannover. Die Ursache ist bislang unklar. Die Bahn sprach von Vandalismus. Die Polizei erklärte, es liefen Untersuchungen. Mit Ergebnissen werde erst morgen gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.