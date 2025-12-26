Malaysias ehemaliger Regierungschef Najib Razak (dpa/picture-alliance/Fazry Ismail)

Außerdem soll er eine hohe Geldstrafe zahlen, ansonsten würde sich seine Haft um weitere zehn Jahre verlängern. Das Oberste Gericht des Landes befand den 72-Jährigen des Machtmissbrauchs für schuldig, weil er mehr als 560 Millionen Dollar aus dem Staatsfonds 1MDB auf seine persönlichen Bankkonten abgezweigt hatte. Najib, der von 2009 bis 2018 als Premierminister amtierte, muss seine neue Strafe nach Ablauf einer sechsjährigen Haftstrafe für einen früheren 1MDB-Fall verbüßen.

Damals ging es um rund 10 Millionen US-Dollar, die von SRC International, einer ehemaligen Tochtergesellschaft von 1MDB, auf seine Konten geflossen waren.

