Einsatzfahrzeuge vor der Halle mit dem Drogenlabor. (Michael Ukas / dpa )

Wie das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg mitteilte, handelt es sich um Substanzen, die vor allem in der Partyszene konsumiert werden. Zuvor waren in dem Labor bereits 100 Kilo Drogen sichergestellt worden. Der Einsatz in dem Gebäude ist noch nicht beendet. Ermittler mit Schutzanzügen und Atemschutzmasken durchsuchen es weiterhin mit Unterstützung von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk.

Das Drogenlabor - laut der Polizei von beispiellosem Ausmaß - war am Mittwoch ausgehoben worden. Zuvor war das Gelände nach einem Hinweis observiert worden. Zwei Männer wurden festgenommen und mehr als 200.000 Euro in bar sichergestellt.

