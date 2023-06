US-Regierung

Das Pentagon in den USA. (imago images/Xinhua/Liu Jie via www.imago-images.de)

Nach Pentagon-Angaben haben die USA die Ukraine seit Kriegsbeginn im Februar vergangenen Jahres mit militärischer Hilfe im Gesamtwert von rund 40,5 Milliarden Dollar unterstützt.

Gemäß Informationen des britischen Geheimdienstes ist die ukrainische Armee bei ihrer Gegenoffensive in der Nähe von Donezk in ein Gebiet vorgestoßen, das bereits seit 2014 von russischen Truppen besetzt wurde. Nach ukrainischen Angaben griff Russland die ostukrainische Stadt Kramatorsk mit Raketen an. Zwei Flugkörper seien am Abend in ein belebtes Ausgehviertel eingeschlagen. Wie Innenminister Klymenko mitteilte, kamen dabei zwei Menschen ums Leben. 22 seien verletzt worden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 27.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.