Auch Dorothee Bär (CSU), Bundesforschungsministerin, verzichtet auf die Teilnahme am Ludwig-Erhard-Gipfel. (Sina Schuldt/dpa)

Nach dem Rückzug von Bayerns Ministerpräsidenten und CSU-Chef Söder sagte auch Parteikollegin, Bundesforschungsministerin Bär ab. Offiziell wird zur Begründung auf terminliche Überschneidungen verwiesen. Ähnlich äußerte sich Kanzleramtsminister Frei (CDU). Auch Vize-Kanzler und SPD-Chef Klingbeil sowie andere Minister bleiben fern.

Söder hatte erklärt, man müsse ökonomische und politische Dinge klar trennen. Er wolle da kein Geschmäckle entstehen lassen. In der Vergangenheit hat die bayerische Landesregierung den Gipfel auch finanziell gefördert. Weimer war nach Medienberichten in den Fokus gerückt. Demnach bietet die Weimer Media Group Unternehmen beim Ludwig Erhard Gipfel gegen Geld exklusiven Zugang zu Weimers Bundesminister-Kollegen und wirbt dabei explizit mit „Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger“. Weimer weist die Vorwürfe zurück. Er spricht von einer Kampagne. Bundeskanzler Merz stellte sich zuletzt hinter Weimer. Die AfD fordert Weimers umgehende Entlassung.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.