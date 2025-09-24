Gefährdete Personen

Afghanische Familie mit Aufnahmezusage in Islamabad - Archivbild vom 1.9. (Nabila Lalee / dpa / Nabila Lalee)

Die Menschen kommen nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa mit einem Linienflug aus der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Anfang des Monats waren auf diesem Weg bereits fast 50 Personen aus verschiedenen deutschen Aufnahmeprogrammen für besonders gefährdete Menschen und ehemalige Ortkräfte der Bundeswehr aus Afghanistan nach Hannover gebracht und später auf die Bundesländer verteilt worden.

Derzeit warten in Pakistan noch mehr als 2.000 Afghanen auf eine Ausreise in die Bundesrepublik. Manche von ihnen wurden dort zuletzt festgenommen, einige auch nach Afghanistan abgeschoben. Die Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm im Mai gestoppt. Einige der Familien hatten aber erfolgreich dagegen geklagt.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.