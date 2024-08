Nach Angaben von Rettungskräften wurde ein Mann verletzt. Die israelische Armee tötete nach eigenen Angaben im Gazastreifen einen ranghohen Hamas-Funktionär. Dieser sei für den Informationaustausch mit anderen islamistischen Terrororganisationen des Nahen Ostens zuständig gewesen, hieß es.

Bei einem israelischen Angriff auf den Südlibanon wurden zudem nach dortigen Behördenangaben zwei Menschen getötet. Die Region gilt als Hochburg der Hisbollah-Miliz.

Die Bundesregierung rief erneut alle Akteure im Nahost-Konflikt auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Die Lufthansa Group hat wegen der drohenden Ausweitung des Nahost-Kriegs ihre Flüge in die Region weiter eingeschränkt

Der Iran hält an seinen Drohungen gegen Israel fest. Das Außenministerium erklärte , man strebe keine Eskalation der Lage in der Region an. Es sei aber nötig, Israel zu bestrafen.