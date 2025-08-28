Kriegsgeschehen

In der Hauptstadt Kiew ist nach Angaben der örtlichen Behörden die Flugabwehr aktiv. Auch aus den Städten Sumy im Norden und Saporischschja im Süden wurde Beschuss gemeldet. Ziel der Attacken waren unter anderem Einrichtungen der Energieversorgung.
In Russland gab es der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge zeitweise Luftalarm wegen anfliegender ukrainischer Drohnen. Der Flughafen der Stadt Wolgograd musste den Betrieb sicherheitshalber einschränken. Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.