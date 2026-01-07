Beide Seiten vereinbarten ein Verfahren, das es ihnen unter US-Aufsicht ermöglicht, etwa Geheimdienstinformationen auszutauschen, wie das State Department in Washington mitteilte. Damit solle auch auf eine militärische Deeskalation vor Ort hingewirkt werden. Ausgearbeitet wurde die Erklärung bei Gesprächen in Paris, zu denen der syrische Außenminister al-Schaibani anreiste.
Syrien und Israel befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand, hatten nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad im Dezember 2024 aber direkte Gespräche aufgenommen. Seither haben sich Vertreter beider Länder mehrfach getroffen.
