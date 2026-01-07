Nahost
Weitere Annäherung zwischen Israel und Syrien

Israel und Syrien setzen die Politik einer vorsichtigen diplomatischen Annäherung fort.

    Schilder an der syrisch-israelischen Grenze auf den Golanhöhen
    Die syrisch-israelische Grenze auf den Golanhöhen (dpa/picture-alliance/Reinhard Kaufhold)
    Beide Seiten vereinbarten ein Verfahren, das es ihnen unter US-Aufsicht ermöglicht, etwa Geheimdienstinformationen auszutauschen, wie das State Department in Washington mitteilte. Damit solle auch auf eine militärische Deeskalation vor Ort hingewirkt werden. Ausgearbeitet wurde die Erklärung bei Gesprächen in Paris, zu denen der syrische Außenminister al-Schaibani anreiste.  
    Syrien und Israel befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand, hatten nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad im Dezember 2024 aber direkte Gespräche aufgenommen. Seither haben sich Vertreter beider Länder mehrfach getroffen.
