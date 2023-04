Naher Osten

Der syrische Präsident Bashar al-Assad (AFP/ HO/ SANA)

Der saudische Außenminister bin Farhan besuchte Machthaber Assad in Damaskus. Bei dem Treffen sei es auch um politische Lösungen für den Konflikt in Syrien gegangen, hieß es. Beide Länder verhandeln derzeit über neue diplomatische Kontakte. Nach Ende des Fastenmonats Ramadan wird ein Besuch Assads in Saudi-Arabien erwartet.

Riad hatte die offiziellen Verbindungen zu Syrien 2012 gekappt - wegen des brutalen Vorgehens des Assad-Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Seit dem schweren Erdbeben im Februar absolviert Assad wieder deutlich mehr Treffen mit Vertretern anderer Staaten. Auch mit Tunesien arbeitet Damaskus zur Zeit an einer Normalisierung der Beziehungen.

