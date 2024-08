Deutsche Umwelthilfe

Viele SUVs sind breiter als normale Limousinen und brauchen beim Parken mehr Platz. (dpa / Maximilian Schönherr / Maximilian Schönherr)

Nach noch 150 Anträgen im Juni sei die Zahl inzwischen auf 324 gestiegen, teilte der Verein mit Sitz in Hannover mit. Aachen und Koblenz hätten bereits eine Erhöhung der Gebühren für Parkausweise in Abhängigkeit von der Fahrzeuggröße angekündigt. Die Umwelthilfe will Städte dazu bringen, verstärkt gegen die vergleichsweise schweren und großen Autos vorzugehen. Nach ihrem Willen sollen die Bewohner-Parkgebühren auf mindestens 360 Euro im Jahr steigen, je nach Fahrzeuggröße solle es eine Preisstaffelung geben. Auch für die Parkmöglichkeiten selbst wird eine Begrenzung angestrebt.

Weiter erklärte die Umwelthilfe, sie sei mittlerweile von über 21.000 Menschen kontaktiert worden, um in ihren Städten Anträge zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.