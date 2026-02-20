Gesundheitspolitik

Die Christdemokraten hätten die Chance, ein wichtiges Signal zu setzen – für Gesundheit, Verbraucher und moderne Ernährungspolitik, hieß es. Die CDU Schleswig-Holstein hat einen Parteitagsantrag zur Einführung einer Zuckersteuer eingebracht. Die Antragskommission empfiehlt die Ablehnung. Mehr als 40 Verbände, darunter Bundesärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Deutsche Krebshilfe und Deutsches Kinderhilfswerk - hatten die Delegierten diese Woche in einem offenen Brief zur Zustimmung aufgerufen. Die alarmierende Entwicklung bei ernährungsbedingten Erkrankungen und die dadurch rasant steigenden gesellschaftlichen Folgekosten erforderten entschlossenes Handeln. Die Lebensmittelindustrie warnt vor Preiserhöhungen, Wettbewerbsverzerrungen und der Kompensation von Zucker durch andere Zusatzstoffe oder Fette. Zudem bezweifelt sie eine effektive Lenkungswirkung bei der Gesundheitsförderung.
Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.