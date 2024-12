Nahost-Krieg

Teilnehmer der Demo in Tel Aviv. (Ariel Schalit / AP / dpa )

Die Kundgebung fand wie immer am Abend in Tel Aviv statt; es waren nach Angaben von Medien etwa 1.000 Teilnehmer. Redner forderten die teils rechtsextreme Regierung von Ministerpräsident Netanjahu auf, in ernsthafte Verhandlungen mit der Terrororganisation über eine Rückkehr der Geiseln zu treten. Angehörige der Verschleppten und Gegner der Regierung demonstrieren seit Monaten. Aus ihrer Sicht hat Netanjahu kein Interesse an einem Ende des Kriegs, weil dies seine Machtstellung in Israel gefährden würde.

Bei dem Überfall der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres hatten die militanten Islamisten und Verbündete 1.200 Menschen getötet und 250 in den Gazastreifen verschleppt. Rund 100 von ihnen befinden sich noch in der Gewalt ihrer Entführer, viele von ihnen dürften schon tot sein. Das Massaker war Auslöser des Nahost-Kriegs. Im Gaza-Streifen wurden bislang nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Behörden mehr als 45.000 Menschen getötet.

