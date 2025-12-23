Weitere Dokumente im Fall Epstein wurden veröffentlicht. (AP / Jon Elswick)

Nach Angaben des britischen Senders BBC handelt es sich um mehr als 11.000 Dateien. Laut der Nachrichtenagentur AFP wurden unter anderem Hunderte Videos und Audiodateien veröffentlicht. Darunter seien Überwachungsbilder aus der Zelle des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein aus dem August 2019, als er tot aufgefunden wurde.

Das Justizministerium hatte kurz vor Ablauf einer gesetzlich festgelegten Frist in der vergangenen Woche damit begonnen, Dateien aus den Ermittlungsakten zum Fall Epstein freizugeben. Der Multimillionär aus New York hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem viele junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Zahlreiche Prominente und Politiker, darunter US-Präsident Trump, stehen wegen damaliger Kontakte zu Epstein in Verdacht, von dessen Taten gewusst zu haben.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.