Zuvor war bekannt geworden, dass Ermittler bei einem Großeinsatz in Berlin am Sonnag ein Versteck Garwegs entdeckt haben könnten. Eine Sprecherin des niedersächsischen LKA teilte mit, der seit mehr als 30 Jahren gesuchte Garweg habe mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bauwagen-Container auf einem Gelände in Berlin-Friedrichshain gelebt. Bei dem Einsatz dort wurde er allerdings nicht angetroffen. Wie lange Garweg sich dort aufgehalten haben könnte, wurde nicht bekannt. Es handele sich aber um einen aktuelleren Zeitraum, hieß es.

Während des Großeinsatzes nahm die Polizei zwischenzeitlich zehn Menschen in Gewahrsam. Dabei wurde die Identität der Personen festgestellt, wie das LKA mitteilte.

Suche mit neuen Fahndungsfotos

Staub und Garweg gehörten - wie die am Montag festgenommene Linksextremistin Klette - der dritten Generation der Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Herrhausen und Treuhand-Chef Rohwedder ermordet.

