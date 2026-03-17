Die Razzien in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein richteten sich gegen insgesamt zehn Beschuldigte, teilte ein Sprecher mit. Ihnen werde die Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Gegen zwei Personen werde zudem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Im vergangenen Jahr wurde die Karlsruher Behörde schon einmal tätig. In Hamburg läuft derzeit ein Prozess gegen sieben mutmaßliche Mitglieder der "Letzten Verteidigungswelle".
Die rechtsextremistische Terrorgruppe will laut Bundesanwaltschaft einen Zusammenbruch der Bundesrepublik herbeiführen.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.