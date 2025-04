Nach Anschlag in Kaschmir

Konflikt zwischen Indien und Pakistan (Mukhtar Khan/AP/dpa)

Wie aus einer Mitteilung der indischen Regierung hervorgeht, gilt die Maßnahme bis zum 23. Mai. Sie folgt auf ein entsprechendes Flugverbot Pakistans für indische Maschinen. Zuvor hatte Indien bereits mit der Ausweisung pakistanischer Staatsbürger begonnen.

Indien gibt dem Nachbarland Pakistan eine Mitschuld an dem Anschlag im Touristenort Pahalgam. Dabei waren 26 Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung in Islamabad weist die Anschuldigungen zurück.

Der pakistanische Premierminister Sharif sagte am Abend, er habe mit US-Außenminister Rubio telefoniert. In dem Gespräch habe Sharif die USA aufgefordert, Indien zur Zurückhaltung zu drängen. Gleichzeitig warnte Islamabad vor einem angeblich unmittelbar bevorstehenden Angriff Indiens. Für diesen Fall kündigte Pakistan Gegenmaßnahmen an.

UNO-Generalsekretär Guterres zeigte sich alarmiert über die wachsenden Spannungen zwischen den beiden Atommächten. Er rief beide Seiten zur Deeskalation auf.

