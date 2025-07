Der Waldbrand in der Gohrischheide ist immer noch nicht unter Kontrolle. (Sebastian Kahnert / dpa / Sebastian Kahnert)

Am Abend wurde ein weiterer Ort evakuiert. 45 Menschen mussten ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen. Für mehrere Gemeinden in der Region wurde Katastrophenalarm ausgelöst. Auch auf der Saalfelder Höhe im Süden Thüringens sind nach Behördenangaben weiterhin hunderte Feuerwehrleute mit Löscharbeiten beschäftigt. In anderen Teilen Deutschlands wie Bayern gibt es ebenfalls Waldbrände.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang rief die Bevölkerung zu höchster Sorgsamkeit auf. Jede Glasscherbe könne dazu führen, dass ein Vegetations- oder Waldbrand entstehe, sagte sie dem MDR. Insgesamt bekämpfen derzeit mehr als 1.000 Einsatzkräfte die Flammen.

