Die EU wird Spanien und Frankreich beim Kampf gegen die Waldbrände mit Löschflugzeugen unterstützen. (Afp / Thibaud Moritz)

Zuvor hatten die Behörden bereits Tausende Menschen am Stadtrand von Bordeaux aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Damit liegt die Zahl der wegen der Brände im Département Gironde evakuierten Menschen über der Marke von 200.000, wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt. In Südwest-Frankreich sind neben Feuerwehrleuten auch bis zu 1.500 Soldaten im Einsatz. Die Behörden sprechen von einem Feuer "beispiellosen Ausmaßes".

In den Messehallen von Bordeaux müssen mehrere tausend Menschen auf Feldbetten übernachten. Im Département Gironde wurden nach Angaben der Behörden 140 Häuser zerstört. Auch in anderen Regionen Frankreichs kämpfen Feuerwehrleute gegen Brände.

In Spanien haben sich zwei von drei Bränden westlich von Madrid nach Behördenangaben zu einem Großfeuer verschmolzen. Es könnte sich mit einem weiteren Waldbrand in der benachbarten Region Kastilien und León verbinden. Rund um die Hauptstadt haben bereits zehntausende Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.