Russische Truppen rücken offenbar weiter im Osten der Ukraine vor. (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Jana Cavojska)

Betroffen seien Bewohner von Druschiwka und vier weiteren frontnahen Orten, teilte die Militärverwaltung in der Region Donezk mit. In Druschiwka habe man bereits damit begonnen, Menschen in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte das russische Militär weitere Geländegewinne in der Gegend gemeldet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Im ostukrainischen Grenzgebiet Charkiw wurden mindestens zwei Menschen durch russische Attacken getötet. Nach Behördenangaben gab es Angriffe mit einer Gleitbombe und Raketen auf eine Siedlung knapp vier Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.