Wegen eines aufgedeckten islamistischen Anschlagsplans wurden alle drei Konzerte von Taylor Swift in Wien abgesagt. (Alex Halada / APA / dpa / Alex Halada)

Der geständige 19-Jährige sowie ein 17-Jähriger waren am Mittwochabend festgenommen worden. Daraufhin sagte der Veranstalter alle drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien ab. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft gegen die Verdächtigen. Gegen sie wird unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt.

