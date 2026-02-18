Trauerveranstaltung für den Getöteten am 15.2 (dpa / ZUMAPRESS.com / Julien Mattia)

Das teilte die Staatsanwaltschaft der Stadt mit. Demnach wurden heute ein Mann und eine Frau festgenommen; gestern waren es neun Personen.

Am vergangenen Donnerstag hatten mehrere Vermummte am Rande einer Veranstaltung in Lyon so heftig auf den 23-jährigen Rechtsextremisten eingeprügelt, dass er schwere Schädel- und Hirnverletzungen erlitt und später in einem Krankenhaus starb. Unter den nun Festgenommenen soll sich laut Agenturberichten auch der Mitarbeiter eines Abgeordneten der linkspopulistischen Partei "La France Insoumise" befinden.

Der französische Justizminister Darmanin hatte ihr bereits vor den Festnahmen eine Mitverantwortung für die Attacke vorgeworfen und argumentiert, deren Reden und Wortbeiträge provozierten "ungezügelte Gewalt". Die Partei wies dies zurück.

