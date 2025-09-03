Fefstnahme von Afghanen in Pakistan (Nabila Lalee/dpa)

Wie Nachrichtenagenturen berichten, gab es in mindestens zwei Gästehäusern Razzien. Die Menschen wurden in ein Abschiebezentrum gebracht. Zuletzt waren gestern Afghanen in Pakistan festgenommen worden. Die Bundesregierung bedauerte das und erklärte, es liefen Gespräche mit der pakistanischen Regierung.

Die Grünen warfen der Bundesregierung Wortbruch vor. Wer Schutz verspreche und dann auf bürokratische Vorwände verweise, handele zynisch und verantwortungslos, sagten die Abgeordneten Emmerich und Gambir in Berlin. Der Vorsitzende der Grünen, Banaszak, forderte Außenminister Wadephul auf, seine Indien-Reise in Pakistan fortzusetzen und sich dort persönlich für die Menschen einzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.