Die Spritpreise sind nach Beginn des Iran-Krieges deutlich gestiegen. (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE)

Die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und des Saarlandes, Schwesig und Rehlinger, sprachen sich für Maßnahmen wie beispielsweise eine Übergewinnsteuer aus. Beide SPD-Politikerinnen sagten dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das die Bundesregierung über solche Eingriffe nachdenken müsse. Eine Übergewinnsteuer gab es bereits nach dem Anstieg der Energiepreise nach Beginn des Ukraine-Krieges. Damals mussten Öl-, Gas- und Kohlekonzerne eine Sondersteuer auf überdurchschnittlich hohe Gewinne zahlen.

Der Präsident des Bauernverbandes, Rukwied, forderte in der "Rheinischen Post" kurzfristige Entlastungen für die Landwirtschaft. So müsse die CO2-Besteuerung beim Diesel temporär ausgesetzt werden.

Benzin und Diesel kosten in Deutschland weiterhin teils deutlich über zwei Euro pro Liter. Mit den Spritpreisen befasst sich am Abend auch der Koalitionsausschuss von Union und SPD.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.